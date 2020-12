Alle Jahre wieder kommt der Heilige Nikolaus gerne in die Neumühler Herz-Jesu-Gemeinde zu den Taufkindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Das war auch jetzt der Fall.. Pater Tobias und seine Mitarbeiterinnen hatten zu einer kleinen Nikolausandacht in die Kirche eingeladen.



Beim Lied „Nikolaus, komm in unser Haus“, kam er durch das Mittelschiff in die Kirche. Nikolaus brachte allen Kindern Schoko-Nikoläuse mit. Aber „richtige“ Schokoladen-Nikoläuse mit Mitra und Stab und Stola. Die Kids freuten sich sehr und ließen sich gerne mit dem freundlichen Nikolaus fotografieren und tanzten anschließend noch zur Musik.

Bevor Nikolaus weiter zu den nächsten Kindern davon eilte, hat er allen versprochen, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Auf die Bitte, dann doch Schnee mitzubringen, damit der Pater mit den Kindern einen Schneemann bauen kann, antwortete er: „ Ich frage mal Frau Holle!“

Die etwas älteren Kinder der Gemeinde waren auch aktiv. Mehr als 40 Kinder der Neumühler Barbaraschule kamen jetzt zum Schmidthorster Dom, wie die Herz-Jesu Kirche im Volksmund auch genannt wird. Sie brachten selbst gebastelten Christbaumschmuck mit und dekorierten mit strahlenden Gesichtern den Weihnachtsbaum vor der Kirche festlich. „Ein Christbaum mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck, daran erinnert man sich als Erwachsener noch,“ freute sich Pater Tobias „Auch wir möchten den Kindern diese schöne Tradition weitergeben“, ergänzt er.