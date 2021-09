Der Platz vor der auf das Jahr 1502 zurückgehenden denkmalgeschützten Meidericher Kirche an der Straße „Auf dem Damm“ wurde schon vor einigen Monaten sehr aufwändig umgestaltet. Ein schönes Bild davon können sich nun alle endlich in Gemeinschaft mit anderen an diesem Wochenende machen.

Der Startschuss fällt fällt am heutigen Samstag, 11. September, 19 Uhr, mit einer Sonderausgabe der „Kirchenkneipe“ mit viel Musik und Stimmung. Dort tauchen dann die sechs neuen LED-Laternenmasten mit beginnender Dunkelheit den Raum zwischen Gotteshaus und Gemeindezentrum in angenehmes Licht. Die „Kirchenkneipe“ beginnt um 19 Uhr.

Am morgigen Sonntag, 12. September, geht es ab 11 Uhr mit dem ökumenischen Kirchplatzgottesdienst unter freiem Himmel und dem anschließendem Fest auf dem neuen Kirchplatz weiter. Dort soll es um die Begegnung und das Betreten von Neuland gehen! Mit dabei: Gutes Essen, gemeinsames Singen, ein Rätselquiz, Kirchenführungen und viele bunte Stände für Jung und Alt. Und natürlich können alle den neuen Kirchplatz bewundern und genießen.

"Innen" gilt

die 3-G-Regel



In der Evangelischen Kirchengemeinde Meiderich gilt die 3-G-Regel im Gemeindezentrum und in der Kirche. Besucher und Besucherinnen sollten demnach belegen können, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Außerdem sollen alle auf Handdesinfektion, Abstand und Maskenpflicht auf den Laufwegen. Ein Singen mit Maske ist in der Kirche erlaubt. Mehr Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de.