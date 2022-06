Zum Ende dieses Schuljahres heißt es Abschied nehmen von Gabriele Frericks, der Abteilungsleiterin der Abteilung A an der Leibniz-Gesamtschule in Duisburg-Hamborn. Tatsächlich einen großen Teil ihres Lebens verbrachte sie an der Schule: unfassbare 39,5 Jahre!

Als Älteste von sechs Kindern hat Gabriele Frericks mit ihren Geschwistern schon früh Schule gespielt und ihnen später bei den Hausaufgaben geholfen. So war ihr Berufswunsch schnell klar: Lehrerin. Viele Jahre war sie als Lehrerin für Mathematik und Katholische Religion in der Abteilung B an der Leibniz-Gesamtschule tätig. Sie gestaltete das Schulleben von Anfang an gern aktiv mit und ihre beiden Fächer unterrichtete sie voller Leidenschaft. So zeigte sie beispielsweise bei einem Schulfest im Jahr 2011 mit dem von ihr gewählten Motto „Mathe macht Spaß“ den begeisterten Schüler*innen, welche Rätsel, Rechentricks und Bastelanleitungen es in der Mathematik gibt. Die jährlich stattfindenden Adventssingen mit den 5. Klassen bereiteten ihr und natürlich den Kindern ganz besonders viel Freude, vor allem dann, wenn die Klänge von „In der Weihnachtsbäckerei“ durch die Mensa hallten. Gabriele Frericks legte besonders großen Wert darauf, dass die Kinder und Jugendlichen auch an außerschulischen Lernorten wie der Kinderuni Essen, der Oper Duisburg und verschiedenen Museen wertvolle Erfahrungen sammeln können. Nachdem sie als Beratungslehrerin in der Abteilung B tätig war, wurde sie im Schuljahr 2012/13 Leiterin der Abteilung A. Auch bei dieser neuen und verantwortungsvollen Aufgabe zeigte sie einen unermüdlichen Einsatz.

Während ihrer langen Zeit an der Leibniz-Gesamtschule war es Gabriele Frericks ein Herzensanliegen, die Schüler*innen bestmöglich zu fordern und zu fördern, um ihnen einen sicheren Weg ins Leben zu bahnen. Trotz der Belastungen des hektischen Schulalltages nahm sie sich immer Zeit für alle, die an ihrer Tür stets ein offenes Ohr fanden.

Die ganze Schulgemeinschaft dankt ihr aufs Herzlichste für ihr überaus großes Engagement für die Leibniz-Gesamtschule und wünscht ihr alles Gute für ihren Ruhestand mit viel Zeit für Ausflüge und Reisen mit ihrer Familie.