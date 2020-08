Trotz der Corona-Pandemie gab es in den Sommerferien für Kinder mit Behinderungen verschiedene Betreuungsangebote, eine wichtige Entlastung für Familien nach vielen Wochen ohne KiTa und Schule.



Mit verschiedenen Betreuungsangeboten konnte die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg (ASG) Kindern mit Behinderungen und ihren Familien in den Sommerferien Abwechslung und Entlastung bieten. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die Familien nach vielen Wochen ohne KiTa und Schule wieder mit einem strukturierten Alltag und einer Förderung ihrer Kinder unterstützen und entlasten konnten“, sagt ASG-Geschäftsbereichsleiterin Martina Abendroth.

In den Räumen der ASG gab es während der Sommerferien eine tageweise Betreuung in Kleingruppen, darüber hinaus Einzelbetreuung in den Familien. Für die zweite Ferienhälfte organisierte die Gesellschaft ein dreiwöchiges unentgeltliches Ferienprogramm in der Schule am Rönsbergshof in Beeck, das vom Land NRW gefördert wurde.

„Die Freude über das

Wiedersehen war groß"



Martina Abendroth: „Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit Stadt und Schulleitung war es möglich, dieses Angebot unter Berücksichtigung der hohen Auflagen auch kurzfristig auf die Beine zu stellen.“

Auf dem Schulgelände und in der Turnhalle konnten die acht- bis 15-jährigen Kinder turnen, spielen, basteln, schaukeln und Kettcar fahren. Sie trafen einen Teil ihrer Mitschüler und ihre Schulbetreuer wieder. „Die Freude über das Wiedersehen war groß, und alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß“, berichtet Martina Abendroth.

INFO



Die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg, eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Altenhilfe Duisburg, unterstützt Menschen mit einer Behinderung dabei, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben und stellt die erforderlichen Begleithilfen zur Verfügung. Zu ihren Angeboten gehören u.a. Ambulant Betreutes Wohnen, besondere Wohnformen, Gruppenangebote und Schulassistenz. Weitere Informationen: www.asg-du.de.