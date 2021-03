Den monatlichen Kindermorgen der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl gibt es derzeit während der Pandemie nicht live im Alten Pfarrhaus an der Obermarxloher Straße 40 neben der Gnadenkirche, aber Mitnehmen können die Kinder und Familien ihn schon.



Wie auch zu früheren Terminen werden Pfarrerin Anja Buchmüller-Brand und ihr Kindermorgen-Team deshalb auch am Samstag, 20. März, wieder eine Wäscheleine am Eingang zum Alten Pfarrhaus spannen, an der einzelne, dicke Umschläge mit bunten Klammern befestigt sind. Da kann sich dann jedes Mädchen und jeder Junge, die zum Kindermorgen gekommen wären, ein Exemplar mit nach Hause nehmen.

Darin finden sie dann wieder eine Geschichte aus der Bibel, die Miriam und Ben, die beiden ständigen Wegbegleiter der Neumühler Kindermorgen-Kinder, aus ihrer Sicht mit- und nacherleben. Um der Kreativität auch in Corona-Zeiten keinen Abbruch zu tun, gibt es in dem Umschlag zusätzlich noch eine Bastelanleitung.

Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.neumuehl.ekir.de.