Bunter, vielfältiger, mit viel Raum für Naturerlebnisse: So starten die fünf Revierparks in die Zukunft. Wie das Projekt "Revierparks 2020" des Regionalverbandes Ruhr (RVR) umgesetzt wird, erleben Besucher hautnah beim Familientag am Sonntag, 19. September.

Mit dabei sind die Revierparks Mattlerbusch (Duisburg), Nienhausen (Gelsenkirchen/Essen), Vonderort (Bottrop/Oberhausen), Gysenberg (Herne) und Wischlingen (Dortmund). Das vielfältige Programm reicht von Naturralley und Sensenkurs über Zirkustour und Yoga-Führung bis zum Parkspaziergang mit Poesie und Disc Golf. Die Mitmachführungen und Workshops finden zwischen 10 und 17.30 Uhr statt. Die Angebote werden für Kleingruppen mit maximal 15 Teilnehmer durchgeführt. Alles ist kostenlos, nur eine Anmeldung ist erforderlich. Der Großteil der Führungen wird von den eigens für die Revierparks angestellten Umweltpädagogen geleitet. Der RVR revitalisiert die fünf Revierparks in der Metropole Ruhr mit einem Investitionsvolumen von 28 Millionen Euro. EU und Land fördern die Maßnahmen zu 80 Prozent im Rahmen des EFRE-Aufrufs "Grüne Infrastruktur NRW" vom NRW-Umweltministerium. Der RVR übernimmt 20 Prozent der Kosten. Geplant sind unter anderem themenspezifische Naturlehrpfade und Grüne Zimmer, neue Pflanz- und Lichtkonzepte, Themenspielplätze sowie Trend- und Funsportanlagen. Infos und Anmeldung unter www.revierparks.rvr.ruhr.