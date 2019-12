Vonovia Adventskaffee im seniorengerechten Wohnen in Duisburg-Wedau

Bochum, 20.12.2019. Zu Kaffee, Glühwein, Kuchen, Plätzchen und Likör lud Vonovia am vergangenen Donnerstag die Bewohner der seniorengerechten Wohnungen Am See 30-40 in Duisburg-Wedau ein. An dem weihnachtlichen Treffen nahmen 21 und damit fast alle Bewohner teil. Sie sangen gemeinsam mit Vonovia Regionalleiter Sebastian Hiese-Brakonier sowie seinen Kolleginnen und Kollegen Weihnachtslieder und schwelgten in Erinnerungen. Der festlich geschmückte und beleuchtete Weihnachtsbaum wurde dabei ebenfalls von Vonovia gestellt.