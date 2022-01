Eigentlich sollte es eine Sonder-Weihnachtsaktion zugunsten von begleiteten Menschen, ihren Angehörigen, auch Kindern sowie von Trauernden der Hospizbewegung Hamborn geben, jetzt „hallt“ die Aktion ins neue Jahr hinein.



Corona hat halt vieles verändert, berichtet Geschäftsführerin Andrea Braun-Falco. Zwischen den Jahren war man noch im wahren Sinn des Wortes, anders als gedacht. Sabine und Reinhard Dageförde vom HörCentrum am Salvatorweg hatten gemeinsam mit Trauerbegleiterin Heidi Weyler überlegt, wie man den Weggebleitern der Hospizbewegung eine vorweihnachtliche Freude bereiten kann.

Die Kunden am Salvatorweg hätten an einem Wunschbaum im Geschäft einen Wunsch pflücken und erfüllen können. Das Geschenk wäre dann direkt im Laden abgegeben und anschließend zur Hamborner Hospizbewegung gebracht worden.

So jedenfalls hatte man sich das überlegt. Aber wie viele andere Überlegungen in den vergangenen Monaten auch, wurde diese Idee aufgrund der Pandemieentwicklung verworfen. Dennoch war es dem Ehepaar Dageförder ein wichtiges Anliegen, die Hospizbewegung zu unterstützen. Gemeinsam mit Heidi Weyler entwickelten sie eine neue Idee um doch noch für Geschenke zu sorgen.

Mehrgleisige

Vorbereitungen



Jetzt überreichte die Audiotherapeutin Sabine Dageförder zwei große Pakete voll mit vielen verschiedenen Überraschungen am Heidi Weyler und Andrea Braun-Falco. Die Hospizbewegung wird diese Geschenke nunmehr zum Teil auch im neuen Jahr weitergeben und somit für einen kleinen Dankeschön- und Anerkennungsstart für 2022 sorgen.

Zugleich ist die Hospizbewegung Hamborn derzeit bemüht, den laufenden Vorbereitungskurs für neue Trauerbegleiter in Präsenz zu Ende zu bringen. „Das wäre uns ganz wichtig, aber wir müssen halt mögliche neue Verordnungen im Blick halten“, sagt Andrea Braun-Falco. Das gelte zudem für viele weitere Aktivitäten und Planungen. Der neue Vorstand geht in den nächsten Tagen an „mehrgleisige“ Vorbereitungen.