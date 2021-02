Den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen feiern Christinnen und Christen in über 100 Ländern der Erde jedes Jahr am ersten Freitag im März. Wegen der Pandemie sind auch Frauen im Duisburger Norden in diesem Jahr bei der Gestaltung noch kreativer geworden und haben einen Internetgottesdienst auf die Beine gestellt, für den sie vorab Materialien zum Mitnehmen anbieten. Zudem sind an dem Tag auch Kirchen zum Stillen Gebet geöffnet.



Für den diesjährigen Weltgebetstag am 5. März haben Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu einen Gottesdienst zum Thema „Worauf bauen wir?“ erarbeitet und stellen dabei Jesu Worte als felsenfesten Grund für alles Handeln in den Mittelpunkt. Zugleich geht es auch um die Schattenseiten, die nicht nur die Frauen aus Vanatu beschäftigen: Den Klimawandel, Umweltverschmutzung und den Schutz der Schöpfung.

Um die Frage „Worauf bauen wir?“ und die Themen der Frauen von Vanatu geht es auch in dem Gottesdienst aus dem Duisburger Norden, den Frauen aus evangelischen und katholischen Gemeinden jeweils gemeinsam gestalten. Zu sehen ist er ab dem 5. März 2021 um 15 Uhr z.B. über die Internetseite www.kirche-meiderich.de. Mitwirkende sind neben ehrenamtlichen Helferinnen die Pfarrerinnen Esther Samuel, Monika Gebhard und Anja Buchmüller Brandt sowie Marianne Philippi, Pastoralreferentin der kath. Pfarrei St. Michael in Meiderich.

Appelle der Frauen

Für Musik sorgen Gundula Heller und Andreas Boos zusammen mit Christa Scholten-Herbst, Gemeindereferentin der katholischen Pfarrei St. Michael. Wer vor dem Monitor mitsingen und mitbeten möchte, kann sich eine gedruckte Gottesdienstordnung mit den Texten und Liedern zum Weltgebetstag in den Kirchen St. Michael, der von-der-Mark Straße und der evangelischen Kirche Meiderich, Auf dem Damm, abholen. Diese sind zum Weltgebetstag der Frauen beide von 15 bis 17 Uhr zum Stillen Gebet geöffnet. Ebenso können am 5. März auch in der Hamborner Friedenskirche, die in der Zeit von 15 bis 16 Uhr zum Stillen Gebet geöffnet ist, die Gottesdienstordnung und mehr Infos zum Weltgebetstag mitgenommen werden.

Auch die Frauen vom Vorbereitungsteam aus dem Duisburger Norden appellieren an die Besucherinnen und Besucher der Internetgottesdienste, den Weltgebetstag mit einer Onlinespende zu unterstützen. Das Weltgebetstagskomitee, das seine Projektarbeit zu 95 Prozent aus Spenden finanziert, ist auch in diesem Jahr auf die Kollekte dringend angewiesen. Infos dazu und zu den Projekten gibt es auf der Internetseite www.weltgebetstag.de; dort gibt es auch die Gottesdienstordnung zum diesjährigen Weltgebetstag und weitere Infos zum Download.