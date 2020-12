Am Anfang stand die Idee, und die wurde schnell in die Tat umgesetzt. Tobias Kierdorf, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute, hat nach der großen Resonanz in den vergangenen Jahren auch jetzt wieder Kirchen, Schulen und Initiativen mit ins Boot geholt, um bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen.



„Die angesprochenen Institutionen wissen, wer wirklich bedürftig ist und werden schon die richtigen Kinder aussuchen“, ist sich der Familienvater sicher, denn Kinderaugen sollten gerade an Weihnachten strahlen wie die imposante Neumühler Weihnachtsbeleuchtung der Kaufleute und nicht traurig sein. Kierdorfs Privatinitiative funktioniert einfach: Die bedürftigen Kinder basteln einen Stern und schreiben darauf einen Wunsch für ein Weihnachtsgeschenk im Wert von bis zu 25 Euro. Im Modehaus Kierdorf, Holtener Straße 208-210, können sich Kunden oder diejenigen, die helfen wollen, einen Stern abholen, kaufen das angegebene Wunschgeschenk und geben es wieder im Modehaus ab, schön weihnachtlich verpackt.

Die schenkende Person erfährt nicht den Namen des Kindes. Den kennen Kierdorf und die Vertreter der Institutionen. Die Geschenke wurden bisher stets im geschlossenen Kreis der Beschenkten und Schenkenden in der Neumühler Gnadenkirche übergeben, was aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht möglich ist. So sorgen Kierdorf und seine Helfer halt für eine „Haustür-Bescherung“.