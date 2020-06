Anuschka, zwei Jahre alt, kam Mitte April als Fundtier ins Tierheim Duisburg. Obwohl Kalifornierkaninchen wegen ihres ausgeglichenen Charakters bekannt sind, hat sich Anuschka schon häufiger recht angriffslustig und dominant verhalten. Aus diesem Grund wurde sie präventiv kastriert, damit sie ruhiger und ausgeglichener wird.

Sie ist ein sehr lebhaftes, aktives Kaninchen und benötigt ausreichend Beschäftigung. Deshalb sollte sie bald in der Gesellschaft eines netten Artgenossen leben, in einem ausreichend großen Gehege. Das Tierheim möchte sie in einen kinderlosen Haushalt vermitteln. Anuschka ist sowohl für Innen-, als auch für die Außenhaltung geeignet.

Anfänger sollten sich ausreichend über die Kleintierhaltung informieren, vor allem was die Größe und die Ausstattung des Geheges betrifft, die richtige Ernährung und die nötige Beschäftigung. Das Tierheim behält sich vor, Kleintiere nicht in reine Käfighaltung zu vermitteln, da diese nicht artgerecht ist und zu Verhaltensstörungen sowie gesundheitlichen Problemen führen kann.

Alle Kaninchen des Tierheims sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr