Nach dem Wambachsee wurde jetzt auch bei einer Kontrolle im östlichen Bereich des Uettelsheimer Sees in Baerl ein Blaualgenbefall festgestellt.



Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) weisen auf diesmal weisen vorsorglich darauf hin, dass in dem See, der nicht als Badegewässer zugelassen ist, nicht gebadet werden darf. Ebenfalls sollten Hundebesitzer ihre Hunde nicht im See schwimmen und auch nicht aus diesem trinken lassen.

Wenn die Blaualgengefahr gedämmt ist, werden die WBD umgehend darüber informieren.