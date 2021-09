Seitdem Choco im Tierheim Duisburg ist, macht er einen durchweg freundlichen Eindruck auf die Mitarbeiter. Zwar ist er bei Fremden etwas schüchtern und vorsichtig, begegnet aber allen Menschen sehr freundlich.

Sobald etwas Vertrauen aufgebaut ist, genießt er jede Art der Zuwendung. Mit seiner ruhigen, zurückhaltenden Art sticht er im trubeligen Tierheimalltag sehr positiv hervor. Auch andere Hunde sind für ihn kein Problem. Da sein Vorbesitzer zuletzt wenig Zeit für ihn hatte, Choco oft lange Zeit einhalten musste und dadurch auch Magenprobleme auftraten, bekam er bei seinem bisherigen Besitzer zwischendurch Krampfanfälle, vermutlich ausgelöst durch den Stress. Zurzeit bekommt er dafür Medikamente. Im Tierheim war er bisher unauffällig. Seine neuen Besitzer sollten viel Zeit für ihn haben und ihm eine möglichst stressfreie Umgebung bieten. Das Tierheim kann sich Choco sowohl als Zweithund als auch bei älteren Kindern vorstellen, vorausgesetzt andere Zwei – oder Vierbeiner sind mit Chocos ruhiger Art auf einer Wellenlänge.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.