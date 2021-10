Die hübsche Gundi ist ein schlaues Köpfchen und aufgeweckt. Sie ist schon recht zutraulich, nimmt gerne Leckerchen aus der Hand und erkundet neugierig die Umgebung.

Ein kastriertes Böckchen ist sicherlich ein willkommener Zeitgenosse im neuen Zuhause. Alternativ kann Gundi auch in eine schon bestehende Kaninchengruppe einziehen.

Die Kaninchen des Tierheims Duisburg sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per Post oder E-Mail einen ausgefüllten Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.