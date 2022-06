Aladar ist einer der vielen Tierheim Fundtiere. Er kam Mitte April ins Tierheim und zeigt sich bisher noch als sehr schüchternes, aber charmantes Kaninchen. Inzwischen taut er auch langsam auf.

Für den hübschen Aladar wünscht sich das Tierheim Kaninchenliebhaber, die ihm ein wenig Zeit geben anzukommen. Eine Partnerin mit der er harmonisch zusammen leben kann wäre auch toll. Verantwortungsvolle Kinder könnten gerne in der Familie leben und Aladar zeigen, dass ein Kaninchenleben aufregend und schön sein kann.

Das Tierheim vermittelt Kaninchen nicht in die reine Käfighaltung, da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führen kann. Die Kaninchen sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft.

Wer sich für Aladar interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.