In unserer momentanen ,,maskenfreundlichen,, Covid-19-Situation

muß ich mir zwangsläufig die Frage stellen,

in welchen Zonen brauche ich keinen so schönen bunten Maskenschutz ?

Eigentlich könnte ich mich doch ganz einfach

in unserer Wohnung einigeln,-

würde keine Besucher reinlassen,-

würde ,,Essen auf Räder,, bestellen,-

Freunde würden mir vielleicht

ein paar Großpakete Toilettenpapier besorgen ???

Ich würde natürlich die Fenster permanent öffnen,

um ein Maximum an frischer Luft zu erhaschen.-----

Ich könnte mich aber auch flott in mein Auto schwingen

um auf`s Land zu fahren,- so durch Wiese- Wald,- und Feld,

weitab der gewohnten Stadtmauern.

Die herrlich frische virenfreie Land,- und Walddluft,

so ganz ohne Maskerade genießen,

läßt sich am Niederrhein im Herbst ganz leicht realisieren.

Was also liegt näher, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden ?

Ach ja,- man kommt natürlich nicht mit leeren Händen Heim,

Pilze,- Beeren,- und andere Accessoires zur Tischdekoration findet man zu Hauf.