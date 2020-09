Der Unterschied ist sehr gering,

denn beide gehören zu den Heidekrautgewächsen,

von denen es über 800 Arten gibt.

Wenn ich aber eine lila blühende niedrig wachsende Pflanze sehe,

denke ich spontan an Personen, wie z.B. an Erika oder Heidi,-

zwei Namen die ich auch gerne mit Musik,- und Liedgut verbinde.

z.B. : die Heidi mit ihrem alten Almöi,---

oder das ,,Heideröschen,,---

oder ,,Heidi-Bumbeitschi,,-

oder ,,In der Lüneburger Heide ..................,,-

oder das Soldaten-Marschlied :

,,Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein,-

und das heißt Erika .......................... ,,-

oder ,,Heidewitzka Her Kapitän ............,,-

Doch bei einem Besuch in der Heide erkennt man auch

viele schöne interssante Dinge,

die einem zu Hause im Garten oft verborgen bleiben,-

---- Ruhe und Erholung----

Hier nur eine kleine Auswahl von ,,Heide,- Heidi,- und Erika,, .