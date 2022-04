Die circa vier bis fünf Monate alte Flow wurde Anfang des Jahres an einem Waldstück in Laar aufgegriffen und ins Tierheim nach Neuenkamp gebracht.

Trotz ihrer Schreckhaftigkeit ist sie neugierig und lässt sich streicheln. Für Flow wünschen sich die Mitarbeiter des Tierheims einen Kaninchenliebhaber, die ihr ein wenig Zeit geben „anzukommen“ und einen Partner, mit dem sie harmonisch zusammen leben kann. Verantwortungsvolle Kinder können gerne in der Familie leben. Das Tierheim vermittelt Kaninchen nicht in die reine Käfighaltung, da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führt. Die Kaninchen sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Wer sich für Flow interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.