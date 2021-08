Harro hat den schlechtesten Start, den man als Tierheimhund haben kann. Kaum dem Welpenalter entwachsen, kam er im Tierheim Duisburg in die sogenannte „Tollwutquarantäne“.

Das bedeutet, dass ein Hund, der ohne gültigen Impfstatus aus dem Ausland eingeführt wurde, für einige Wochen im Tierheim auf die Isolierstation muss. Also war erst einmal kein Kontakt zu Artgenossen und nur sehr eingeschränkter Kontakt zu Menschen erlaubt. Für den hochsensiblen und sowieso schon misstrauischen Harro ein wahres Worst-Case-Szenario. Aus kleinen Baustellen wurden große und durch ritualisiertes Verhalten festigten sich einige Probleme. Das Tierheim Duisburg sucht für Harro problemhundeerfahrene Menschen, die ihn trotz seiner Größe ernstnehmen und bereit sind, mit ihm weiter zu trainieren. Sein neues Zuhause sollte ein ruhiges Wohnumfeld haben, ohne Kinder im Haus. Die Vergesellschaftung mit einem anderen Hund kann gerne ausprobiert werden. Seine neuen Besitzer sollten den Besuch einer Hundeschule in Erwägung ziehen und auch Spaß daran haben, Harro körperlich auszulasten. Das Tierheim ist überzeugt, dass Harro sich Zuhause zu einen tollen Lebensbegleiter entwickeln wird.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.