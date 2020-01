Er ist ein etwas zierlicher Kater und noch sehr scheu. Es gab bei ihm Probleme mit der Kastrationswunde und die Nachsorge war für ihn recht stressig. Jetzt ist Gus seit einigen Tagen im Katzenhaus des Tierheims Duisburg. Man sieht ihn kaum, denn spürt man ihn auf, ist er gleich auf der Flucht und versteckt sich.

Vom Wesen her ist Gus lieb, Interessierte sollten Zeit und Geduld aufbringen, damit er Vertrauen aufbauen, sich entspannen und zutraulicher werden kann. Ideal wäre es, wenn er bei einem Artgenossen einziehen könnte, der gut auf den Menschen geprägt ist. Ob er mit reiner Wohnungshaltung zufrieden sein wird, kann man noch schwer einschätzen, schön wäre es, wenn er einen ausbruchsicheren Balkon nutzen könnte.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr