Kosma, seit Ende Oktober im Tierheim Duisburg, ist eine recht scheue Fundkatze, die noch nicht viel Vertrauen zu Menschen hat. Wird sie zu sehr bedrängt, kann sie auch zuhauen. Mittlerweile flüchtet sie aber nicht mehr gleich.

Leckerchen, die man ihr anbietet, nimmt die etwa zweijährige Kosma erst, wenn der nötige Abstand wieder da ist. Hier sind Katzenfreunde mit Zeit und Geduld gefragt, die ihr die Möglichkeit geben, in ihrem Tempo den Kontakt zu ihren Leuten aufzubauen. Wie sie sich mit Artgenossen versteht, weiß das Tierheim noch nicht, da sie immer alleine auf ihrem Platz liegt. Die Verantwortlichen vermuten aber, dass sie verträglich ist und als Zweitkatze leben sollte. Das Tierheim Duisburg möchte sie gerne in einen stressfreien, ruhigen Haushalt vermitteln. Wahrscheinlich wird sie mit Wohnungshaltung zufrieden sein, gerne mit einem ausbruchsicheren Balkon.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr