Maxine kam mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern als Welpe durch eine Sicherstellung ins Tierheim. Da die Vermittlung erst jetzt möglich ist, haben alle nur das Leben im und um das Tierheim kennengelernt.

Maxine muss also noch lernen, was der Alltag in einem Haushalt alles mit sich bringt. Im Umgang mit ihren weiblichen Geschwistern und ihrer Mutter ist sie eine sehr selbstbewusste Hündin, die gerne auch mal den Ton angeben möchte. Bei gemeinsamen Spaziergängen mit ihrer Hundefamilie möchte sie immer nah dabei sein und nicht von ihrer Seite weichen. Mitunter ist die Dame etwas faul und möchte nicht laufen, setzt sich hin und möchte ihren süßen Dickkopf durchsetzen, doch mit etwas Geduld und lässt sie sich durchaus zum Weiterlaufen überreden. Das Mitfahren im Auto muss mit ihr noch vertieft beziehungsweise geduldig geübt werden, da sie es nicht kennt und anfangs etwas unruhig ist, wenn sich der Wagen in Bewegung setzt.

Die neuen Besitzer von Maxine sollten Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen, um ihr alles beizubringen, was sie in ihrem bisherigen Leben noch nicht kennengelernt hat. Sehr gerne möchten wir sie zu Menschen geben, die schon über Hundeerfahrung verfügen. Ein zweiter schon vorhandener Hund in der Familie wäre sicher kein Problem. Hier müsste man jedoch vorab im Tierheim auf Spaziergängen schauen, wie generell der Umgang, die Akzeptanz und die Sympathie beider Hunde ist.

Wer sich für Maxime interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.