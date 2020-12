Ideologie Agonie (2017)

Ich fühle mich fremd im eigenen Land

der Druck ist groß, ich bin gespannt,

hier bin ich Freigeist-Asylant,

und laufe doch von Wand zu Wand.

Diffuse Angst macht rückschrittlich,

ihr Geruch ist abkömmlich.

Ganz und gar ist sie unmenschlich,

und bloß dem Terror sachdienlich.

Eine andere Art der Manipulation,

ist die bekannte Aggression.

Sie dient dem Krieg zur Installation

einer einzigen Wahrheitsversion.

Dann wäre da noch die Apathie,

in der modernen Gefühlstrilogie,

diejenigen zwingt alles in die Knie,

totale Kontrolle übernimmt die Regie.

Dieser Geist ist geplant und wenig dezent:

Krieg, Terror, Kontrolle - am besten permanent.

Aggression, Angst, Apathie ist das Sortiment,

wenn man mich fragt, ein labiles Fundament.

Für Ideologen ist Terror ein Aufbegehren,

sich gegen das eigene Sterben zu wehren,

Krieg wird erwählt, den eigenen Tod zu entbehren,

doch fehlt jegliches Leben, in dogmatischen Lehren.

Protest und Demo wollen sie,

aber bitte nur innerhalb einer Ideologie,

kontrolliert in Reih und Glied, Stimmvieh,

die Opposition, geschaffen durch sie!

Unterwandert ist fast schon jede Idee,

zum Troll wird, was vorher noch ganz war, o.K.

Ein Gefängnis aus Gedanke und Wort, A,B,C,

ein begradigter Fluss, wie der Rhein, wie die Spree.

Es ist überall wahrnehmbar,

Das Tänzeln zwischen Maschine und Barbar,

die Macht, sie liegt im Vokabular,

sie macht einen Menschen so steuerbar.

Wie der Krieg wurde Frieden zur Ideologie,

das eine zwingt das andere ständig in die Knie,

doch eins ist mal sicher, ich vergesse nie,

ich sehe Euch beide, im Stall, als Nutzvieh.

Freiheit wird neuerdings auch schon prämiert.

Das System ist das Einzige, dass dabei jubiliert.

Sie sind darin schon sehr versiert,

dass keiner bemerkt, wenn er Freisein verliert.

In Formation ist überhaupt nichts wert,

sie bildet mit Desinformation ein zweischneidiges Schwert,

Informationskrieg ist ein Instrument, das sich ständig beschwert,

Erkenntnis und Erinnerung bleibt so geschickt verwehrt.

Angebetet, ausgezeichnet, betitelt, der Intellekt,

dabei ist er alles andere als aufgeweckt.

Unser Gefängnis hat er schon abgesteckt,

wir spazieren im Kreis, das ist der Effekt.

Er sammelt nur einfach jegliches Wissen,

ist korrumpiert und ohne Gewissen.

Er hat schon auf jeden Weg geschissen,

die meisten haben schon angebissen.

Aus weiter Entfernung erkenn ich ihn schon,

den Intellekt, er ist ein Klon.

Die Arbeit mach ich, er greift nach dem Lohn,

verweigere ich das, ernte ich Strafe und Hohn.

Überall sieht man ihn jetzt, den Intellekt,

er war lange hinter Masken der Ideologien versteckt.

es ist die Agonie, in der er stets steckt,

er geht zugrunde am eigenen Infekt.

Wer ist der Architekt von diesem Irrgarten,

wo auf jedem Weg Dämonen nur warten,

verirrt im Kreis, diese Rätsel zu raten,

die Spezies Mensch ist dabei zu entarten.

Weil sie so an einem toten Geist festkleben,

ist es kein Wunder, dass mich Schädel umgeben.

Was nützt das ehrgeizige Bestreben,

wenn alles vergeht, bereits im Leben.

Deutungshoheit nehm ich mir,

sie ist meines klaren Verstandes Passagier,

deshalb wildert auch keiner in meinem Revier;

Ich bin Avant Garde und Pionier.

Ich bin ein Dichter, bin ein Denker,

meine Ideen sind die wahrhaften Lenker.

Ich meide den Raum nicht ganz dichter Gelenkter,

dort tummeln sich Opfer und Täter, Richter und Henker.

Nur die Köpfe doch nur das entsetzt,

ein Mensch lebt nicht in ihrem Netz.

Die Idee an sich ist niemals verletzt,

zuerst kommt das Leben und auch zuletzt.

Trotz allem bin ich nicht prädestiniert,

aus einer Pflicht bin ich hier inkarniert,

bis sich jeder des eigenen Lebens autorisiert,

sich selbst (er)löst von dem Geist, der von Grauen regiert.





(Das ist aus Manous Skript, das ich gerade lese. Soll irgendwann veröffentlich werden im Verlag von Claire Anlage und unter Leitung der Cheflektorin Klara Blick. Rezensiert wird es auf jeden Fall von Justin Sane.

Keiner kennt Manou wirklich, ist wohl ein Alias und während Anna Lyse noch denkt Peer wärs, munkelt man, Urheber sei Reiner Hass. Wie dem auch sei, der Titel zum Buch steht schon fest. Es heißt "Der Intellekt - Ein Spatzenhirn hat Bärenhunger.")