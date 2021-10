Als ich in Voerde an einer eingezäunten Wiese vorbei ging ,traute ich meinen Augen nicht .

Nach dem ich sie gerieben hatte , war es immer noch da !! Das glaubt dir kein Mensch , dachte ich mir . Ich höre schon die Sprüche : Lass das mal mit dem Alkohol oder liegt es am Alter ? u.s.w....

Doch zum Glück konnte ich schnell noch ein Foto machen . (Als Beweis )



!!! EIN WEIßES KÄNGURU !!!

Na dann zum Wohle !