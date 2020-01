Der junge Herdenschutzhund-Mix Nacho wurde in einem Hausflur gefunden und von Mitarbeitern des Tierheims Duisburg Ende August letzten Jahres dort abgeholt. Er zeigte sich scheu, fast schon ängstlich Menschen gegenüber.

Auch Spazierengehen wollte er nicht, Bremsen und Rückwärtsgang waren seine Vermeidungsstrategie. Die Unlust zum Laufen liegt bei Nacho sicherlich nur zum Teil an seinen Ängsten vor neuen Situationen und fremden Menschen. Ein größerer Anteil werden seine orthopädischen Probleme sein, wie das Tierheim jetzt weiß. Ende Oktober fiel eine Schwellung am linken Ellbogen auf, einhergehend mit zunehmender Lahmheit. Nacho kam in die Tierklinik. Diagnose: Panostitisanzeichen in Kombination mit beidseitiger Ellenbogendysplasie. Das heißt, dass es bei Nacho Knochenabsplitterungen im Ellenbogenbereich gibt, die erhebliche Schmerzen verursachen. Aus diesem Grund wurde bei ihm am Anfang November als erstes die linke Seite operiert, Mitte Dezember dann die zweite Seite. Auch dieser Eingriff verlief unproblematisch. Zur Stabilisierung des Ellenbogens trägt er zurzeit eine Bandage. Etwa zwei Mal in der Woche bekommt er Physiotherapie. Da es noch recht kurz nach OP ist, werden momentan nur Bewegungsübungen mit Nacho gemacht. Nach und nach wird dann durch spezielles Training die Muskulatur aufgebaut und gestärkt.

Nacho hat ein sehr liebes, freundliches Wesen. Das Tierheim möchte ihn in einen ruhigen, stressfreien Haushalt vermitteln. Aus gesundheitlichen Gründen und zur artgerechten Haltung sollte es ebenerdig sein und über einen ausbruchsicheren Garten verfügen. In sein neues Zuhause könnte er gut als Zweithund einziehen, wenn die Chemie stimmt.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr