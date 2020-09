Es gab nur strahlende Gesichter. Der neue Kinderspielplatz im Marxloher Jubiläumshain ist jetzt offiziell in Betrieb. Und die Kinder haben ihn sofort mit Leben gefüllt.



Gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Osenger, CDU-Ratsherr Thomas Susen, SPD-Ratsfraktionschef Bruno Sagurna und Uwe Linsen, Vorstand der Wirtschaftsbetriebe (WBD), gab Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer diesen nach Meinung aller Beteiligten „wunderschönen“ Spielplatz zum unbeschwerten Toben frei.

Bereits in den Tagen zuvor direkt nach dem Abbau des Bauzauns haben die ersten Kinder dort gespielt. Und auch bei der „Einweihung“ führte der erste Gang von Kindern der benachbarten Schule am Park diesen auf diesen tollen Spielplatz. Jungbauer: „Vielen Dank an den Architekten Kirchner für die ansprechende Planung und an die WBD-Auszubildenden, die dieses Highlight für unseren Stadtbezirk gebaut haben.“