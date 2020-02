Mischling Olive, geboren im September 2018, ist eine sehr liebe, freundliche, junge Hündin. Olive wurde über eine Tierschutzorganisation aus dem europäischen Ausland eingeführt.

Beim üblichen Test auf Mittelmeer-Erkrankungen wurde sie positiv auf Anaplasmose getestet, eine Infektionserkrankung, die durch Zecken übertragen wird. Olive zeigt keinerlei Krankheitssymptome und wurde auch schon medizinisch behandelt. In einigen Wochen gibt es eine erneute Blutkontrolle.

Die hübsche Hündin ist zu allen Menschen freundlich, verhält sich aufgeschlossen und wird sehr verschmust, wenn sie jemanden erst einmal kennengelernt hat. Im Tierheim Duisburg lebt sie in einer geschlechtlich gemischten Hundegruppe mit etwa gleichgroßen Artgenossen zusammen und scheint sich hier sicher und wohl zu fühlen. Auf Artgenossen reagiert sie freundlich interessiert und wäre, wenn die Chemie stimmt, ein idealer Zweithund. Sie ist gut leinenführig und lernt gerade die ersten Kommandos. Olive hat sich im Tierheim schon als „Kletterkünstlerin“ geoutet, als sie auf der Überdachung des Nachbarauslaufes erwischt wurde. Hier ist also Obacht angesagt.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr