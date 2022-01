Pepi kam ins Tierheim, weil der Halter verstorben ist. Pepi ist ein kleiner Sorgenfall, weil er mit der Tierheim-Situation überhaupt nicht zurechtkommt und viel weint. Er ist mit seinen 13 Jahren im besten Pudelalter und bis auf kleine Wehwehchen noch fidel.

Pepi ist lieb, aber kann auch schon mal nickelig sein, wenn ihm etwas nicht passt. Das Alleinsein fällt ihm schwer, was jedoch der Tierheim-Situation geschuldet sein kann und sich eventuell im eigenen Zuhause nach Aufbau einer stabilen Bindung ändern kann.

Pepi ist mit seinen Artgenossen je nach Sympathie verträglich – hier hat er einige Artgenossen kennengelernt, mit denen er sich gut versteht. Die neuen Halter sollten die Möglichkeit haben, regelmäßig mit Pepi rauszugehen oder einen Garten besitzen, denn altersbedingt drückt die Blase doch schneller, und die Wartezeit ist geringer.

Hinter der aktuell noch etwas zauseligen Frisur versteckt sich ein liebenswerter und liebesbedürftiger Charakter, der sowohl Zweithund als auch Einzelprinz im neuen Zuhause sein kann.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.