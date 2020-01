Bernhardiner-Bordeaux-Dogge Baxter, etwa neun Jahre alt, kam Ende September als Fundhund ins Tierheim Duisburg. Molossertypisch hat man es bei Baxter mit einem in sich ruhenden, gelassenen Hund zu tun, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt.

Auch die notwendigen, zahlreichen Tierarztuntersuchungen und Behandlungen hat er geduldig über sich ergehen lassen. Regelmäßige Besuche beim Tierarzt zur Kontrolle und eine hochwertige Ernährung werden auch in Zukunft nötig sein.

Trotz seiner Größe läuft Baxter recht gut an der Leine. Kleine Hunde sind ein „no go“ und wecken sein jagdliches Verhalten. Ansonsten bleibt er bei Hundebegegnungen neutral, es sei denn, er wird frontal angegangen, dann merkt man, wie viel Kraft er hat. Die meisten Kommandos sitzen sehr gut. Er liebt Nasenarbeit, wie Trailen und Fährten. Ganz wichtig ist für Baxter die Nähe zu seinen Menschen, mit denen er eine starke Bindung eingeht. Ausreichend Zeit zum Schmusen ist für den Rüden ein absolutes Muss. Rassetypisch ist bei Baxter ein Wach- und Schutztrieb vorhanden, der sich in häuslicher Umgebung eventuell noch deutlicher darstellen wird. Auch das Auto, in dem er absolut entspannt und problemlos mitfährt, ist sein Territorium und wird von ihm bewacht.

Bei klarer und konsequenter Führung ist Baxter ein toller Begleiter, bei Nachlässigkeit könnte er anfangen, seine Leute zu beschützen. Interessenten sollten über Hunde-, gerne Rasseerfahrung verfügen. Das Tierheim möchte ihn in ein ebenerdiges, kinderloses Zuhause vermitteln.

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr