Direkt bei der Ankunft im Tierheim war klar, dass Trudi ein sehr sensibles Wesen hat und neuen Situationen und Menschen äußerst misstrauisch begegnet. Dem Tierheim gelang es dennoch, ihr Vertrauen zu erobern und einen albernen, verschmusten Junghund hervorzulocken.

In lockerer und natürlicher Atmosphäre kann sie sich gut entspannen und ist auch bereit, sich Neuem zu öffnen. Allerdings immer nur in kleinen Portionen. Sind zum Beispiel zu viele fremde Menschen anwesend oder kommen zu viele Eindrücke auf einmal zusammen, dann blockiert sie und kann auch schnell einmal in Panik geraten. Darum sind Interessenten gefragt, die ruhig und souverän auftreten und wirklich viel Zeit und Geduld mitbringen, um sich mit Trudi vertraut zu machen. Die Tierheim-Bezugsperson hat festgestellt, dass ein ruhiger Zweithund ihr außerordentlich hilft, schwierige Situationen zu meistern. Ein vorhandener Hund wäre deswegen wünschenswert. Obwohl sie mittlerweile bereits kleine Runden spazieren geht, wäre es wahrscheinlich für die Eingewöhnungszeit in ihrem neuen Zuhause einfacher, wenn ein Garten vorhanden wäre. Aber Achtung! Trudi ist eine wahre Ausbruchskünstlerin und überwindet 1,80-Meter-Zäune in Nullkommanix.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.