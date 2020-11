…..und kein Sonnenschein, so wie in den Tagen zuvor, empfing mich, als ich am Donnerstag der letzten Woche morgens die Rolläden hochzog. Manch einer wär sicherlich direkt wieder ins Bett gesprungen und hätte sich die Bettdecke hoch über den Kopf gezogen, ich nicht - ganz im Gegenteil: Ich schmiß mich unverzüglich in meine Klamotten, schnappte mir meine Digi, holte mein 🚲 „Cabrio“ aus der Garage und düste zum nahegelegenen Toeppersee, wo ich von dichtem Nebel umgeben war.

hochgeladen von Renate Schuparra

Ich fand es herrlich, die nebulöse Landschaft zu durchstreifen und kehrte später mit etlichen Fotos heim.

Gerne wär ich ja noch geblieben, bis sich die Sonne einen Weg durch den Nebel bahnte, aber das hätte an diesem Tag noch Stunden gedauert - außerdem hatte ich mich zu Hause nicht abgemeldet, und das Frühstück, mittlerweile war´s schon später Vormittag, wartete auch noch.

Tja, entweder man mag den Nebel, oder man mag ihn nicht - ich mag ihn sogar sehr! Ob ich allerdings den ein oder anderen dafür begeistern kann, wag ich zu bezweifeln…..