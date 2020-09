Windhund-Mix Luna, etwa eineinhalb Jahre alt, hatte man über Tage unversorgt in der Wohnung zurückgelassen. So kam sie zusammen mit einem Kaninchen Ende Juli ins Tierheim Duisburg.

Nach der Quarantänezeit war der kleine Wirbelwind erst einmal nicht mehr zu stoppen. Jeder Mensch wurde gleich überschwänglich begrüßt, und sie wusste nicht wohin mit ihrer Energie. Das merkte man auch beim Gassigehen, da war von Leinenführigkeit erst einmal nichts vorhanden. Dadurch, dass sie nun täglich zum Spaziergang raus kommt und mit ihr gearbeitet wird, hat sie in kurzer Zeit schon viel gelernt. Luna läuft mittlerweile recht ordentlich an der Leine. Sie hört gleich, wenn man sie anspricht und kennt schon einige Kommandos. Überhaupt macht die hübsche Hündin einen sehr aufmerksamen und gelehrigen Eindruck. Luna tobt gerne im Freilauf und ist schnell für Laufspiele zu begeistern.

Ihre neuen Leute sollten also aktiv und sportlich sein. Luna ist zudem sehr, sehr verschmust und genießt jeden Körperkontakt. Das Tierheim könnte sich vorstellen, dass sie für Anfänger geeignet ist oder für eine Familie mit Kindern. Wenn die Chemie stimmt, könnte Luna auch gut als Zweithund ins neue Zuhause einziehen.

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

