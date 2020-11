Obwohl es noch bei dem groß in Szene gesetzten Ende des Steinkohlebergbaus hieß, „Keiner fällt ins Bergfreie“, kündigte die RAG 200 Bergleuten zum Ende des Jahres 2019. Darunter auch Bergleute aus Duisburg. Aktuell laufen an verschiedenen (Landes)arbeitsgerichten von den Bergleuten angestrengte Verfahren gegen ihre Kündigungen. So stehen auch in der kommenden Woche Termine an.

Aber auch mit Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen haben die Bergleute auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Dabei sind sie nicht stehengeblieben. Aufgrund ihrer Erfahrungen von Unter-Tage haben sie den Kampf gegen die von der RAG geplanten Flutung der PCB-verseuchten und zum Teil mit Giftmüll gefüllten Bergwerke im Ruhrgebiet und im Saarland aufgenommen. Dazu haben sie sich mit immer mehr Bürgerinitiativen zusammengeschlossen und das Motto „Gegen die Politik der verbrannten Erde durch die RAG“ aufgestellt. Weitere Themen kamen dazu, wie die Wohnungspolitik der RAG-Tochter Vivawest, die Streichung der Deputatkohle für Bergbaurentner und die Forderung nach Gesundheitsfürsorge und Untersuchung auf PCB für alle (auch ehemalige) Bergleute auf Kosten der RAG.

Für Arbeitsplätze und Umweltschutz! Das ist ihr Signal, unter dem sie sich auch mit den um ihre Arbeitsplätze kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeitern anderer Betriebe zusammenschließen.

Daraus ist eine Bewegung entstanden, die bisher 13 Demonstrationen im Ruhrgebiet durchgeführt hat. Jetzt ist für kommenden Samstag die

14. Demonstration gegen die Politik der verbrannten Erde durch die RAG - für eine lebenswerte Zukunft der Jugend! geplant.

Alles coronagerecht mit Masken und Abstand!

Wo: 59192 Bergkamen, Platz der Partnerstädte

Wann: Samstag, 14.11.2020

11:00 Uhr Auftakt

11:30 Uhr Demonstration

12:15 Uhr Abschlusskundgebung auf dem Platz der Partnerstädte

Wir Duisburger haben Veranlassung, uns diesem wachsenden Widerstand anzuschließen. Es geht auch um unser Grundwasser, auch um unsere Häuser und Wohnungen, die bei Flutung der Zechen durch mögliche Erdbewegungen gefährdet sind!