Pressemitteilung zu „AfD Kreisverband Duisburg stellt Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 auf“

Am 27.5.21 hat der AfD Kreisverband Duisburg seine Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September 2021 in einer Aufstellungsversammlung gewählt.

Für den Wahlkreis 115 (Duisburg I) ist der Polizeibeamte Sascha Lensing gewählt worden. Er versieht seit 27 Jahren seinen Dienst für das Land NRW. Seine Schwerpunkte sind:

Innere Sicherheit, Außen- und Verteidigungspolitik.

Sascha Lensing ist Ratsherr und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Rat der Stadt Duisburg.

Für den Wahlkreis 116 (Duisburg II) ist der Zahnarzt Rainer Holfeld mit 100% iger Zustimmung gewählt worden. Am Wochenende davor wurde er von der Landeswahlversammlung der AfD in Siegen bereits auf Platz 20 der AfD- Landesliste aufgestellt.

Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik und dem Erhalt der Freiheit.

Er ist 2013 bei der Gründung des AfD Stadtverbandes dabei gewesen und in der Lokalpolitik als AfD-Spitzenkandidat 2020 in den Rat der Stadt eingezogen.