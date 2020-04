Am 23.03.2020 hatte ich in einem Beitrag gefordert, „Testen, Testen, Testen ( … ) und das systematisch und flächendeckend“, um die Infektionsketten effektiv unterbrechen zu können. In Berichten gerade auch im Fernsehen wird immer wieder deutlich, in den Gesundheitsämtern etlicher Bereiche ist das noch nicht angekommen. So wollte sich neulich ein Kollege, der sich im Ski-Urlaub mit Corona infiziert hatte, nach seiner 14-tägigen Quarantäne erneut testen lassen Er wollte sicher gehen, die Infektion tatsächlich überstanden zu haben. Zwei Mal wies ihn das zuständige Gesundheitsamt ab - mit der Begründung, nach erfolgter Quarantäne sei das nicht erforderlich.

Der Kollege arbeitet in einem systemrelevanten Betrieb der Nahrungsmittelindustrie. Sein Arbeitgeber bestand zu Recht auf einem negativen Testergebnis. Vorher durfte er nicht in den Betrieb. Als internationales Unternehmen setzte es den Test für den Kollegen beim Gesundheitsamt dann schließlich durch. Ergebnis: Positiv, der Kollege war immer noch infektiös - nach mehr als 14 Tagen Quarantäne! Wäre dieser Kollege nach Maßgabe des Gesundheitsamtes direkt nach seiner 14-tägigen Quarantäne wieder in den Betrieb gegangen - für wie viele Kollegen und ihre Familien wäre er zur Infektionsquelle geworden?

Deswegen: Keine Beendigung einer Quarantäne ohne Test mit Ergebnis negativ! Und das generell und für jeden!!.