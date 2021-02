Die Linken wollen den Baumbestand in Duisburg zu erhalten und stellen deshalb in der nächsten Ratssitzung einen Antrag, mit dem Bäume in Duisburg wieder geschützt werden sollen.

Die Kritik an der Aussetzung der Baumschutzsatzung reiße nicht ab, so die Partei in einer Pressemitteilung. Ob auf Demonstrationen von Fridays for Future, Unterschriftensammlungen oder zahlreichen Anträgen sowie Eingaben von Bürger*innen – das Thema Klimaschutz und Baumschutz bewege die Stadt. Tausende Duisburger*innen hätten sich in den vergangenen vier Jahren für die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung eingesetzt.

Nun unternehmen die Linken einen erneuten Versuch und beantragen, die Baumschutzsatzung in der zuletzt gültigen Form umgehend wieder einzuführen, um den Baumbestand in Duisburg zu erhalten. Gleichzeitig soll die Verwaltung damit beauftragt werden, eine neue unbürokratische und praktikable Baumschutzsatzung zu erarbeiten, die ergänzt werden soll durch eine Baumpflanzsatzung. Die Baumpflanzsatzung soll Anreize geben, den Baumbestand in Zeiten des Klimawandels schrittweise zu erhöhen.

Erkan Kocalar, Fraktionsvorsitzender der Linken, bemerkt dazu: „Die Aussetzung der Baumschutzsatzung war ein fatales Zeichen angesichts der aufziehenden Klimakatastrophe und muss umgehend korrigiert werden. Politik und Verwaltung könnten mit der Entscheidung zur Wiedereinführung der Baumschutzsatzung ein wichtiges und längst überfälliges Signal für den Klimaschutz in Duisburg setzen. Mit jedem erhaltenen Baum und jedem neu gepflanzten Baum helfen wir den Klimawandel abzumildern.“

Dr. Detlef Feldmann, umweltpolitischer Sprecher der Linksfraktion, ergänzt: „Bäume machen die Stadt nicht nur für das Auge schöner und lockern das Stadtbild auf, sie sorgen auch für ein stabiles und angenehmes Mikroklima. Bäume spenden Schatten und sorgen dafür, dass die Hitze im Sommer nicht zu heftig in den Straßen steht. Stadtbäume sind für ein gesundes Leben in der Stadt wichtig. Sie filtern gesundheitsschädliche Stickoxide sowie Feinstaub, sie schützen vor Luftverunreinigungen und Lärm, sie bieten Ruhe und Erholung und sie nehmen Kohlendioxid aus der Luft auf und liefern den lebenswichtigen Sauerstoff. Zudem tragen sie zur Artenvielfalt bei."