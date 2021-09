Bündnis für Toleranz und Zivilcourage appelliert: „Am Sonntag wählen gehen und Demokratie stärken!“

Duisburg, 22. September 2021 „Gehen Sie am Sonntag wählen und stellen Sie sich mit Ihrer Stimme entschieden an die Seite der demokratischen Parteien in Duisburg und bundesweit.“ Mit diesen Worten ruft das Duisburger Bündnis für Toleranz & Zivilcourage alle Wahlberech-tigten in der Stadt dazu auf, ihr Wahlrecht bei den anstehenden Bundestagswahlen am nächsten Sonntag zu nutzen und ihr Kreuz nur bei den Parteien zu machen, für die Freiheit und Toleranz eine Selbstverständlichkeit sind.

„Wer wählt, bestimmt mit, wie es in unserem Land weitergehen soll. Wer nicht wählt, über-lässt die Geschicke des Landes notfalls Parteien, die Minderheiten ausgrenzen, andere Le-bensweisen mit Hass verfolgen und Menschen wegen ihrer Lebensgeschichten mit Gewalt bedrohen“, betont Bündnissprecher Rainer Bischoff und mahnt: „Das Recht zu wählen, ist ein Privileg. Nutzen Sie es!“

