In regelmässigen Abständen wurde immer wieder in den letzten Jahren über die Müllprobleme in Duisburg-Marxloh berichtet.

2014 gab es einen Artikel in der WAZ über die Vermüllung auf dem Wirtschaftsweg zwischen Arnim- und Elsa-Brandström-Straße.

https://www.waz.de/staedte/duisburg/nord/vermuellte-daecher-in-duisburg-marxloh-sind-nun-teilweise-geraeumt-id9960865.html

„Die Stadt Duisburg hat weiterhin ein Auge auf das Gebiet .....“

so damals eine Stadtsprecherin !

Das war tatsächlich lange so . Es war zwar nicht sauber, aber zumindest konnten keine riesigen Müllhaufen mehr entstehen..

Auch die Rattenplage wurde erfolgreich bekämpft.

Seit dem Sommer letzten Jahres, ist es allerdings wieder total vermüllt.

Die Wirtschaftsbetriebe sind nicht mehr gewillt „private Grundstücke auf unsere Kosten zu reinigen „ und hat das im September 2020 an die Abfallaufsicht weitergegeben.

Jetzt haben wir Januar und der Müll liegt immer noch dort.

Die Anwohner sind frustriert!

Es kann nicht sein, daß Marxloh nur dann besonders sauber ist,

wenn hoher Besuch aus Berlin kommt....

Die Politik sollte sich mehr Gedanken darüber machen, warum hier viele Leute wegziehen, die Wahlbeteiligung extrem niedrig ist und Parteien wie die AFD hier enormen Zuspruch findet.

Traurig, selbst die Kreuzeskirche hat vor einigen Jahren einen Zaun um die Kirche gebaut,

weil man sich nicht mehr anders zu helfen wußte, angesichts des Mülls und des Vandalismus.

Es ist in der Verantwortung der Stadt, dafür zu sorgen, dass es auch in Marxloh lebenswert , sauber und sicher ist.