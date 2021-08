DGB Duisburg startet mit Aktionswoche zur Bundestagswahl

„Die Weichen müssen jetzt gestellt werden – für eine gerechte, soziale und sichere Gesellschaft“

Die Bundestagswahl im zweiten Jahr „nach Corona“ steht im Zeichen der Pandemie. Für den DGB ist klar: „Es kann kein Zurück zum Status Quo vor der Corona-Krise geben. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden – für eine gerechte, soziale und sichere Gesellschaft“, so Angelika Wagner, Vorsitzende des DGB in Duisburg.

Die Corona-Pandemie hat aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes die Welt auf den Kopf gestellt. An allen Ecken und Enden ist sichtbar geworden, wo dringend nachgesteuert werden muss. Dabei sind Schwerpunkte wie die in der Arbeitswelt, in Gesundheit und Pflege, bei der Bildung und der Klimakrise besonders zu benennen. Für den DGB sind hierfür durchgängig Investitionen und Weichenstellungen für die Zukunft nötig.

„Für uns ist klar, nur ein aktiver Staat und starke soziale Sicherungssysteme können die Auswirkungen der Krise gerecht bewältigen. Jetzt kann es nicht darum gehen, den Zustand von vor der Corona-Krise wiederherzustellen. Denn die Herausforderungen bestanden schon vorher. Vielmehr geht es jetzt ums gerechte Gestalten:

Die Menschen brauchen Sicherheit im Wandel für eine bessere, gerechtere, sozialere, sicherere Zukunft“, so Wagner weiter.

