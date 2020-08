DGB zum Antikriegstag am 1. September: Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus!

Alljährlich am 1. September, dem Antikriegstag, erinnert der Deutsche Gewerkschaftsbund an den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939. In diesen Kriegen fanden Millionen Menschen einen grausamen Tod. Unzählige wurden verwundet und blieben für ihr Leben an Körper und Seele gezeichnet.

75 Jahre nach der Befreiung Europas von Faschismus und Krieg möchte der DGB weiterhin dazu beitragen, dass Erinnerungen und Erkenntnisse weitergegeben werden an die jüngeren Generationen und dass auch zukünftig aus der Geschichte gelernt wird.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Duisburg wird am Dienstag, dem 1. September 2020 um 16:30 Uhr eine Antikriegstagsveranstaltung vor dem DGB-Haus durchführen. „Aus aktuellem Anlass ist unsere traditionelle Veranstaltung im Duisburger Rathaus leider nicht möglich“ informiert Angelika Wagner, DGB-Vorsitzende, „doch wegen der großen Bedeutung des Gedenktages verlegen wir den Veranstaltungsort nach draußen vor das DGB-Haus. Und mit Christian von den Driesch von der Partnerschaft für Demokratie wollen wir verdeutlichen, dass ein vielfältiges, respektvolles und gewaltfreies Miteinander gefördert und gepflegt werden muss, um Frieden zu gestalten.“

Die Gedenkveranstaltung wird begleitet von der Künstlerin Melissa Metzner und endet mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal für die vier am 2. Mai 1933 ermordeten Gewerkschafter, das im Jahr 2004 vom Israelischen Künstler Dani Karavan geschaffen wurde und eine Verbindung schafft zum ebenfalls nach seinen Plänen angelegten „Garten der Erinnerung“ am Innenhafen.

Aus Corona-Schutzgründen ist eine Anmeldung unbedingt telefonisch unter 0203 – 992750 erforderlich. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Die Veranstalter weisen auf die Einhaltung der Schutzbestimmungen hin.

Der anschließende „Stadtspaziergang“ mit dem Zentrum für Erinnerungskultur zu Gedenk- und Mahnmalen ist leider bereits ausgebucht.

