Die SPD-Bundestagsfraktion geht auf Tour. Unter dem Motto "Gekommen, um zu hören" macht sie am Donnerstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Duisburger Königstraße halt. "Trotz Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und zuhören: Was erwarten Sie eigentlich von der SPD im Bundestag? Worum soll sie sich kümmern?", erklären dazu die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir.

Die SPD-Fraktion will auch in diesem Jahr wieder mit den Menschen vor Ort ins direkte Gespräch kommen. „Am Ende kann man eben nicht alles über Video- oder Telefonkonferenzen besprechen“, betont auch Bärbel Bas, die den Tourstopp in der Königsstraße begleitet. „Gerade jetzt haben die Menschen viele Fragen und Anliegen, denn die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen treffen uns alle.“ Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Rahmen der Maßnahmen gegen die Pandemie bereits viele wichtige Vorhaben umgesetzt: ein höheres Kurzarbeitergeld etwa, umfangreiche Schutzschirme für Unternehmen und Selbständige sowie die Verlängerung der finanziellen Unterstützung für Familien, die aktuell keine Kinderbetreuung haben.

„Ich bin mir aber sicher, dass die Menschen nicht nur über die aktuelle Situation auf Grund der Corona-Pandemie Redebedarf und auch Fragen haben. Themen wie die Grundrente, der Klimaschutz oder gleichwertige Lebensverhältnisse machen ja keine Pause. Darüber und über alles andere, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, möchte ich mit ihnen sprechen. Persönlich und direkt“, so Mahmut Özdemir, der ebenfalls vor Ort sein wird.

Bereits im letzten Jahr hatte die SPD-Bundestagsfraktion ihre Dialogtour durchgeführt und dabei vor allem die ostdeutschen Bundesländer sowie Bayern und Baden-Württemberg besucht. In diesem Jahr werden erstmals alle Bundesländer besucht, zwei Busse werden dafür über den gesamten Sommer unterwegs sein.