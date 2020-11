Die Stadt Duisburg plant seit Tagen mit Hochdruck die Errichtung eines Impfzentrums und den Einsatz mobiler Impfteams. Als Standort ist das Theater am Marientor geplant, in welchem aktuell bereits die Corona-Teststraßen untergebracht sind.

Selbstverständlich werden zu impfende und zu testende Personen nicht miteinander in Kontakt gebracht. Geplant ist ein großes Kontingent an Impfstellen, um die maximale Anzahl an Impfungen durchführen zu können. Dies erfordert einen hohen logistischen und personellen Aufwand. Deswegen steht die Stadt aktuell in Gesprächen mit vielen Beteiligten, unter anderem den Hilfsorganisationen, den Kassenärztlichen Vereinigungen und dem Ehrenamt. Zur Zeit wird die technische und bauliche Infrastruktur geplant und vorbereitet, parallel ist die Personalakquise eine große Aufgabe. Das Zentrum soll am 15. Dezember dieses Jahres startbereit sein.