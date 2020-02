Bereits zum achten Mal beteiligt sich Duisburg an einer der weltweit größten Kampagnen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für Gleichberechtigung.

"One Billion Rising" ist mittlerweile bekannt als friedliche Protestaktion, die es geschafft hat, sich mit Fröhlichkeit, Musik und Tanzeinlagen als Symbol weltweiter Frauensolidarität zu etablieren. Unter dem Motto „Bewegen – Erheben – Leben“ beteiligt sich auch Duisburg am Freitag, 14. Februar, ab 15 Uhr auf dem Platz des Düsenfeld-Brunnens zwischen Forum und den "schwebende Gärten" in der Innenstadt daran. Mit diesem weltweiten Protesttag fordern die Teilnehmer wiederholt ein Ende der alltäglichen Gewalt an Frauen und Mädchen.

„Break the chain – Sprengt die Ketten!“ – zu diesem Titel wird wieder getanzt, und die Duisburger Sängerin Anja Lerch wird musikalisch mit einem kurzen Benefiz-Solo-Auftritt zum Protest beitragen. „Für den 14. Februar wünschen wir uns, dass noch mehr Menschen mitmachen und auf diese friedliche Weise demonstrieren und damit Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen ausdrücken“, erklärt Nicole Seyffert, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Duisburg und lädt damit zum Mittanzen ein.

Infos

 "One Billion Rising" in Duisburg wird in diesem Jahr von den folgenden Frauen- und Mädcheneinrichtungen organisiert: MABILDA e. V., dem Frauenbüro der Stadt Duisburg, dem Frauenhaus Duisburg gGmbH und dem Trägerverein des Autonomen Frauenhauses und der Frauenberatungsstelle von Frauen helfen Frauen e. V..

 Weitere Infos zu der weltweiten Aktion gibt es online unter www.onebillionrising.de oder www.onebillionrising.org.