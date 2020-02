Dirk Schlenke, stellvertretender Vorsitzender der FDP Duisburg, hat die Schnauze voll. Er zieht sich aus der Politik zurück: "Ich werde jedenfalls meine gewonnene Freizeit auch anderweitig mit Leben füllen können." Mit seinem Rückzug zieht er seine persönlichen Konsequenzen aus den Reaktionen, welche die Thüringer Vorkommnisse in Duisburg gezeitigt haben. Im Fokus seiner Kritik nicht zuletzt OB Sören Link und einige Ratsparteien.



Wer ist Dirk Schlenke?

Dirk Schlenke zeigte sich immer als aufrechter Freidemokrat. Als einziger FDP-Vertreter in der Walsumer Bezirksvertretung hat er über Jahre gewirkt und dabei durch Engagement und Eigenständigkeit überzeugt. Er gehörte zu keinem Zeitpunkt zu den Politikern, denen ihr Pöstchen genügte. Er hat gezeigt, dass auch eine Ein-Mann-Vertretung in einem Parlament etwas bewirken kann, ohne auf gesetzte Mehrheiten zurückgreifen zu können. Dabei trat er stets ehrenhaft und anständig auf. Als die FDP bei den letzten Wahlen niemanden mehr in die Bezirksvertretung bekam, machte Schlenke außerparlamentarisch auf Stadtebene weiter, ohne sein Herzensanliegen Walsum aus den Augen zu verlieren.

Und jetzt kam Thüringen. Schlenke: "Natürlich hätte aus meiner Sicht die Wahl in Thüringen nicht angenommen werden dürfen, aber damit hatten wir in Duisburg nicht das Geringste zu tun." Auch wenn Schlenke damit Recht hat, wurde die gesamte FDP, auch die FDP Duisburg, von der etablierten Duisburger Politik und den vorgeblichen Vertretern der Stadtgesellschaft in Mithaftung genommen. Die Beschimpungen, Beleidigungen, Nazischmierereien an der Duisburger FDP-Geschäftsstelle und Demonstrationen gegen die FDP als angebliche "Handlanger der AfD", mit denen man nicht mehr zusammenarbeiten könne, sind Schlenke, dem aufrechten Demokraten, zu viel.

Ich kann Dirk Schlenke, dem ich in seinem politischen Wirken mehrmals begegnet bin, auf diesem Weg nur zurufen: "Herr Schlenke: Chapeau! Ich schätze sie als einen integren Politiker, womöglich eine Ausnahme unter der Mehrheit der Politiker. Dass Sie nach politischem Mobbing da eine Grenze überschritten sehen, halte ich für nachvollziehbar. Und ihre Konsequenz kann mir nur Respekt abringen."

Darüber hinaus frage ich mich, was da inzwischen grundsätzlich verkehrt läuft in Politik und Gesellschaft.