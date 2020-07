Der "Platz der Erinnerung" im Zentrum Walsums blickt erst auf eine mehrjährige Vergangenheit zurück. Zwei herausragende Themen beherrschen den Platz, der Bergbau und die Verfolgung während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. An den Bergbau, der Walsum viele Jahrzehnte geprägt hat, erinnert die in Stein gehauene Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, die am westlichen Ende des Platzes auf das emsige Treiben an der Friedrich-Ebert-Straße schaut. Am östlichen Ende des Platzes befindet sich die Gedenkstätte für die Opfer des Naziregimes. Beide Stätten rahmen einen Spielplatz ein.

Eine sichtbare Erinnerungskultur, die von der Stadt seit Jahren auf vorbildliche Weise gärtnerisch gepflegt und hervorgehoben wird. Dafür gebührt der Stadt, angefangen von den Verantwortlichen im benachbarten Bezirksamt bis hin zu den Praktikern des Landschaftsbaus und der Grünpflege, ein dickes Lob. Sie sorgen dafür, dass der "Platz der Erinnerung" mit seinen beiden Gedenkstätten eine würdige Erscheinung im Stadtbild darstellt.

DANKE!