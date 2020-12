Zum dritten Mal hat die Stadt Duisburg die Corona-Fallzahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz für die einzelnen Bezirke veröffentlicht. Und wieder belegte der Stadtbezirk Hamborn einen der vorderen Plätze, führte in der 50. Kalenderwoche (7. bis 13. Dezember) mit 261 Neuinfektionen auf 75.441 Einwohner sogar die traurige Tabelle an. Der erschreckend hohe Inzidenzwert für Hamborn lag bei 346,0. Das sei unter anderem auf Ausbrüche in Alteneinrichtungen zurückzuführen, erklärt die Stadt.

Der Bezirk Meiderich/Beeck verzeichnete einen Inzidenzwert von 298,5 (217 Corona-Fälle auf 72.693 Einwohner, der Bezirk Walsum kam auf einen Wert von Walsum 224,5 (113 Fälle/50.336 Einwohner). Damit zeichnet sich erneut ein Nord-Süd-Gefälle ab. Alle drei Nord-Bezirke liegen bei Werten über 200, alle anderen Bezirke darunter.

Für den Bezirk Rheinhausen wurde ein Inzidenzwert von 163,6 (128 Fälle/78.222 Einwohner) ausgewiesen. Der Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl wies eine Sieben-Tage-Inzidenz von 156,8 (64/40.809) auf. Bei 149,4 lag der Wert für den Bezirk Süd (109/72.980). Mit 138,3 (151 Fälle auf 109.194 Einwohner) waren Wert und Fallzahlen im Bezirk Mitte am niedrigsten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Gesamtstadt betrug in dieser Kalenderwoche 212,5. In der Vorwoche lag sie bei 203,3, in der 48. Kalenderwoche bei 243,6.