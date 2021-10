Etablierte Parteien der BV Hamborn verachten den Wählerwillen

In der heutigen Sitzung der Bezirksvertretung Hamborn am 27.10.2021 haben die Vertreter der etablierten Parteien mal wieder ihre Verachtung für kommunale Mandatsträger der AfD zum Ausdruck gebracht.

Da im nächsten Jahr die Sitzungen der BV Hamborn und der BV Rheinhausen auf dieselben Tage fallen werden, habe ich darum geben, die Termine der BV Hamborn zu verschieben. Ich bin ordentliches Mitglied der BV Hamborn und beratendes Mitglied der BV Rheinhausen.

Meinen Antrag lehnte man natürlich geschlossen ab (weil es von der AfD kam) und betitelte meine beratende Mitarbeit in der BV Rheinhausen als "Ämterhäufung", die bei "demokratischen Parteien" nicht üblich sei. Es sei daher mein Problem. Dies empfinde ich als grobe Unverschämtheit und Verachtung gegenüber dem kommunalen Mandat! Auch beratende Mitglieder sollten die Möglichkeit haben, sich an ihrem Wohnort in der Bezirksvertretung einbringen zu können. Dies wird mir nun im kommenden Jahr absichtlich verunmöglicht.