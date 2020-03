Gesetzliche Rentenversicherung für die Zukunft stärken

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zeigt sich vor dem Hintergrund der unabsehbaren Folgen der Corona-Krise skeptisch über die Aussagekraft der Empfehlungen im jüngst vorgelegten Bericht der Rentenkommission.

„Ohne die derzeitige Pandemie müsste der Bericht der Rentenkommission als durchwachsen bezeichnet werden. Es ist zwar gut, dass keine Bindung der Regelaltersgrenze an die durchschnittliche Lebenserwartung im Bericht aufgenommen wurde. Für hart arbeitende Menschen am Bau sind schon 67 Jahre oft nicht zu schaffen. Uns fehlt aber eine Lösung für sichere Übergänge im Alter für die, die sich schon vor 67 die Knochen kaputt gearbeitet haben und nicht mehr können. Ebenso fehlen Vorschläge für Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente. Zudem muss die Politik ein Rentenniveau von mindestens 50 Prozent garantieren. Vorschläge, die darunter liegen, führen in die Altersarmut und werden von uns abgelehnt. Das gilt auch für den im Rentenbericht genannten Korridor, der nach 2025 zwischen 44 und 49 Prozent liegen soll",