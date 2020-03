Da im Umfeld der Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße in Bissingheim derzeit abgeklärt wird, ob und in welchem Umfang eine Schülerin Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hat, hat die Stadt Duisburg beschlossen, die Schule vorsorglich für zwei Tage (bis Freitag, 6. März) zu schließen, um durch das Gesundheitsamt den Sachverhalt abzuklären.

Vorsichtsmaßnahme

"Kinder, deren Symptome denen einer Virus-Erkrankung gleichen (zum Beispiel grippale Infekte), sollen die Schulen nicht besuchen. Alle Eltern werden gebeten, diese Regelung zu befolgen, da ein krankes Kind derzeit nicht beschult werden kann", teilt die Stadt Duisburg darüber hinaus mit. Es gelte davon ab der Grundsatz, der immer gelten sollte: "Ein krankes Kind gehört nicht in die Schule."

Auf dieses Verfahren als Sofortmaßnahme beim Verdacht auf eine Corona-Infektion haben sich die Schulformsprecher zusammen mit dem kommunalen Schulverwaltungsamt am Mittwoch verständigt. In einem Elternbrief wurden darüber hinaus noch einmal Informationen zusammen gefasst, wie bei Verdacht auf eine Corona-Infektion vorgegangen werden soll und Präventionsmaßnahmen beschrieben.