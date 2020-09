Die kommunalwahl 2020 eine Wahl die sich gewaschen hat.



Nicht nur der desolate Wahlausgang bescherte Überraschungen sondern auch das Chaos im Vorfeld.

Anschuldigungen einiger Wählergruppen des massiven Wahlbetruges durch gekaufte Stimmen, verlorene und nicht zugestellte Briefwahlunterlagen machten diese Kommunalwahl zur Farce.

Ein OB der sich, obwohl er nicht zur Wahl stand auf Plakaten ablichten ließ, eine rechtspopulistische Partei die Kandidaten auf Listen setzte die das gar nicht wußten.Was kann Duisburg eigentlich noch alles "nicht".

Eine neue Strassenbahn die pünktlich zur Kommunalwahl erscheint um als Werbeträger der sogenannten "Volksparteien" zu dienen.

Ja da kann man sich dann von allem befreien was der Bürger kritisierte.

Erst den ÖPNV zerschlagen um dann mit angeblichen Verbesserungen (wiederherstellen alter Linienwege) beim Bürger zu punkten.

Diese Wahl lief alles andere als demokratisch und muss normalerweise "annuliert" werden und wiederholt da nachweislich über 1500 Stimmen nicht gezählt wurden.

Und wer sich jetzt um den Wahlausgang der AfD ärgert , dem sein angemerkt: 37% Wahlbeteiligung ist einfach zu wenig.

Viele Bürger waren wahlmüde da sich hier in unserer Stadt absolut seit über 50 Jahren die Inkompetenz der Stadtverantwortlichen die Klinke in die Hand geben.

Nur mal so angemerkt:

Die AfD hätte auch einen Köttel auf das Plakat drucken können mit der Überschrift "Alles Scheisse Hier" und sie wären gewählt worden.

Bei 10 Ratsitzen der AfD hat dann auch Duisburg hier den Rekord aufgestellt....und das in einer Stadt die Aufgrund ihrer historischen Geschichte und durch ihre Industrialisierung immer Musterbeispiel für Akzeptanz zwischen den verschiedenen Bürgeranteilen war.

Fazit: Duisburg kann viel aber nichts richtig